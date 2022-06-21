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Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ для «повышения социальной справедливости»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин предложил несколько льгот по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Они направлены на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов».

Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ для «повышения социальной справедливости»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Предложения Минфина:

  • Не облагать налогом выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и любые другие выплаты компенсаций при увольнении, которые предусматривает законодательство. Сейчас при увольнении НДФЛ не облагаются выплаты только при сокращениях или ликвидации компании.
  • Дать возможность получать социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, которые были оказаны недееспособным детям (подопечным), без ограничения по возрасту.
  • Предоставить регионам возможность сокращать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую человек унаследовал, приватизировал или подарил.

Фото на обложке: Unsplash

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