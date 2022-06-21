Минфин предложил несколько льгот по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Они направлены на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов».

Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ для «повышения социальной справедливости»