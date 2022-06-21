Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ для «повышения социальной справедливости»

Минфин предложил несколько льгот по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Они направлены на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Предложения Минфина:
- Не облагать налогом выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и любые другие выплаты компенсаций при увольнении, которые предусматривает законодательство. Сейчас при увольнении НДФЛ не облагаются выплаты только при сокращениях или ликвидации компании.
- Дать возможность получать социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, которые были оказаны недееспособным детям (подопечным), без ограничения по возрасту.
- Предоставить регионам возможность сокращать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую человек унаследовал, приватизировал или подарил.
Фото на обложке: Unsplash
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