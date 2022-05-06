Минфин назвал сумму недополученных нефтегазовых доходов

Министерство финансов назвало конкретную сумму, которую бюджет недополучил от продажи нефти и газа. Статистику привели за один месяц – апрель, когда вследствие санкций многие страны уже начали частично отказываться от российских энергоносителей.

Сумму, которую бюджет Российской Федерации недополучил от реализации энергоносителей, Минфин обозначил в сообщении, опубликованном в своем-пресс-центре.

Бюджет России по итогам апреля получил на 133,1 млрд рублей меньше ожидаемого, заключили в министерстве. При этом сумму ожидаемых доходов за апрель от продажи нефти и газа там не назвали.

Прогноз на май у Минфина оптимистичный – в министерстве ожидают получить 414 млрд рублей от реализации энергоносителей. Там уточнили, что из-за изменения бюджетных правил доходы от продажи нефти и газа не будут тратиться на покупку валюты и золота.

Резервный фонд правительства вырастет на 273,4 млрд рублей, сообщили ранее в кабмине. Это сверхдоходы от продажи Россией энергоносителей в первые три месяца текущего года.

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