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Минфин озвучил условия для соглашений по налогам с нейтральными странами

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин начал переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщает газета «Ведомости».

Минфин озвучил условия для соглашений по налогам с нейтральными странами

Базовая редакция СИДН предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%, сообщил в интервью газете статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, это увязано со ставками, которые предлагаются в специальных административных районах для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций.

Минфин, по словам Сазанова, старается не допустить повторения ситуации, при которой бизнес использует иностранные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, создавая там холдинговые компании.

Условия новых соглашений должны быть экономически обоснованы и адекватны тем задачам, которые решает РФ: повышать приток иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы, отметил замминистра

Минфин начал кампанию по пересмотру налоговых отношений со странами, которые не присоединились к санкциям против России, летом 2022 года. Первая и пока единственная юрисдикция, с которой переговоры удалось довести до конца, — Оман.

Фото на обложке: Unsplash

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