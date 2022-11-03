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Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин подготовит перечень «дружественных стран» для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ

Ведомство направит в правительство предложения о начале переговоров с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). 

Пересмотр соглашений, как объясняет Сазанов, необходим, чтобы снизить стоимость привлечения прямых инвестиций от жителей этих стран.

  • В настоящее время СИДН с Малайзией и Турцией предусматривает более высокие ставки налога, чем, например, с США, Германией и Францией — 10/15% против 0/5% по пассивным доходам. Соглашение с Малайзией действует с 1987 года, с Турцией — с 1997 года.
  • Соглашение с ОАЭ предусматривает выгодные условия — 0% налог у источника на выплату дивидендов, но распространяется это только на правительство, центральный банк и связанные с ними инвестиционные организации.

Фото на обложке: Unsplash

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