Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ

Минфин подготовит перечень «дружественных стран» для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Ведомство направит в правительство предложения о начале переговоров с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Пересмотр соглашений, как объясняет Сазанов, необходим, чтобы снизить стоимость привлечения прямых инвестиций от жителей этих стран.

В настоящее время СИДН с Малайзией и Турцией предусматривает более высокие ставки налога, чем, например, с США, Германией и Францией — 10/15% против 0/5% по пассивным доходам. Соглашение с Малайзией действует с 1987 года, с Турцией — с 1997 года.

Соглашение с ОАЭ предусматривает выгодные условия — 0% налог у источника на выплату дивидендов, но распространяется это только на правительство, центральный банк и связанные с ними инвестиционные организации.

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