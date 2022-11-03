Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ

Минфин подготовит перечень «дружественных стран» для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
Ведомство направит в правительство предложения о начале переговоров с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Пересмотр соглашений, как объясняет Сазанов, необходим, чтобы снизить стоимость привлечения прямых инвестиций от жителей этих стран.
- В настоящее время СИДН с Малайзией и Турцией предусматривает более высокие ставки налога, чем, например, с США, Германией и Францией — 10/15% против 0/5% по пассивным доходам. Соглашение с Малайзией действует с 1987 года, с Турцией — с 1997 года.
- Соглашение с ОАЭ предусматривает выгодные условия — 0% налог у источника на выплату дивидендов, но распространяется это только на правительство, центральный банк и связанные с ними инвестиционные организации.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022