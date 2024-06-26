Минфин смягчил налоговые требования для владельцев контролируемых иностранных компаний

Минфин учел просьбы бизнеса и предложил ограничить планируемое повышение налоговой нагрузки на владельцев контролируемых иностранных компаний. Взнос КИК ограничат суммой 25 млн рублей в год, пишет РБК.
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Фиксированный платеж для владельцев таких компаний ввели в октябре 2020 года. Закон позволяет им выбирать — платить 5 млн рублей в год или отчитываться о прибыли и платить налог с нее — 13% или 15%. Сумму должен уплачивать один владелец вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний.
В июне 2024 года Минфин предложил уплачивать по 5 млн рублей в год за каждую КИК. Например, если у налогоплательщика две компании, то ему нужно будет заплатить 10 млн, три — 15 млн рублей.
Теперь в министерстве намерены в случае, если подобных компаний больше пяти, считать, что база для выплаты налога — примерно 120 млн рублей. С учетом новой прогрессивной шкалы налогообложения со ставками от 13 до 22%, владельцам придется заплатить 25 млн рублей. Все последующие КИК будут обходиться «бесплатно», отмечается в сообщении издания.
Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Передать расчет НДФЛ налоговым органам планируется по таким видам доходов:
- от продажи недвижимости;
- от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
- от продажи транспортных средств;
- в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;
- при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.
Фото на обложке: Unsplash
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