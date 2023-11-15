Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных у клиентов деньги

Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов. Таким образом кредитные организации должны будут эффективнее выстраивать систему кибербезопасности, пишет «Ъ».

В банковском сообществе удивились такому подходу, юристы сочли инициативу труднореализуемой и малополезной. Представители кредитных организаций рассчитывают на общую ответственность вместе с правоохранителями и регуляторами.

По данным ЦБ, в 2022 году у россиян похитили 14,2 млрд рублей. В 2023 году эта сумма вырастет до 19 млрд рублей, оценили в Сбербанке.

В конце августа «Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией.

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