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Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных у клиентов деньги

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов. Таким образом кредитные организации должны будут эффективнее выстраивать систему кибербезопасности, пишет «Ъ».

Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных у клиентов деньги

В банковском сообществе удивились такому подходу, юристы сочли инициативу труднореализуемой и малополезной. Представители кредитных организаций рассчитывают на общую ответственность вместе с правоохранителями и регуляторами.

По данным ЦБ, в 2022 году у  россиян похитили 14,2 млрд рублей. В 2023 году эта сумма вырастет до 19 млрд рублей, оценили в Сбербанке.

В конце августа «Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией. 

Фото на обложке: Unsplash

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