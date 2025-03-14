Малые пивовары попросили ускорить введение минимальных цен на пиво

Если ЕЭК снимет запрет, это позволит установить МРЦ на пиво в России. Данная мера необходима «в связи с частой практикой продажи подобной продукции по цене ниже себестоимости», что негативно сказывается на малых производителях, не способных конкурировать с крупными пивоварами, пояснил Калинин.

В Минэке сообщили, что идея применять ценовое регулирование на алкогольную продукцию от 28% разработана Минфином и представлена на рассмотрение ЕЭК. В Минфине отметили, что установка МРЦ на пиво может рассматриваться только после внесения изменений в соответствующий договор Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

За и против. Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман в беседе с «Коммерсантом» согласился, что введение МРЦ на пиво необходимо для защиты российского рынка от демпинга и некачественной продукции. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов заявил, что МРЦ используется для борьбы с нелегальным алкоголем, а в пивоваренной индустрии уже обеспечена полная прослеживаемость продукции.

Плохие перспективы. Против снятия запрета на МРЦ выступают крупные производители, которые могут предлагать низкие цены благодаря большим объемам производства, отметил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, вопрос об МРЦ вряд ли будут рассматривать, так как для этого требуется согласие всех членов ЕАЭС, но в некоторых странах сильно влияние транснациональных пивоваренных компаний, которые против минимальных цен.

В начале марта крупные производители пива «Балтика» и «Московская пивоваренная компания» (МПК) направили ритейлерам письма с уведомлением о повышении отпускных цен на свою продукцию. МПК намерена увеличить цены в среднем на 10-15%. В «Балтике» не указали конкретных цифр, но отметили, что основной причиной индексации стало ежегодное повышение акциза на пиво.

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