«Балтика» добавит в ассортимент производимых товаров снеки

Пивоваренная компания «Балтика», второй по величине производитель пива в России, планирует расширить свой ассортимент за счет производства снеков. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке.

По данным одного из инсайдеров, компания рассматривает возможность приобретения уже действующего производства для запуска своей линии закусок.

Оценка экспертов. Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд», отмечает, что производители снеков уже давно активно развивают потребление своей продукции совместно с пивом. Учитывая развитую дистрибуцию «Балтики» и выход компании в федеральные сети, новый продукт будет легче продвигать на полках магазинов. По словам Артура Гафарова, руководителя Института развития предпринимательства и экономики, категория снеков продолжает демонстрировать стабильный спрос. Потребители направляют около 9-10% своих расходов на товары повседневного спроса именно на закуски.

Статистика продаж снеков. Несмотря на растущий интерес к этому сегменту, по данным компании «Нильсен», в первом квартале 2025 года наблюдается снижение продаж чипсов и сушеных морепродуктов на 1,1 и 4,1% соответственно, в то время как соленые закуски, такие как сухарики и попкорн, показывают значительный рост ― на 13,7%. В денежном выражении все категории демонстрируют положительную динамику.

«Балтика» обладает восемью заводами в России и разливает пиво под марками «Балтика», «Жигулевское», Zatecky Gus и другими. По данным Rusprofile, в 2024 году компания увеличила выручку на 23%, составившую 135 млрд рублей, несмотря на чистый убыток в размере 6,7 млрд рублей.

В начале прошлого года «Балтика» решила зарегистрировать логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам МКТУ, которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки.

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