Минпромторг отказался от идеи требовать отчеты по закупке российской электроники

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на изменения в проекте поправок.

Реализация этого механизма должна была помочь властям бороться с поставками китайской электроники под видом российской.

Сейчас критерии отнесения продукции к произведенной в России определяются постановлением № 719. Документ предусматривает систему, в которой установлено минимальное количество баллов для попадания в реестр Минпромторга.

Госзаказчики должны руководствоваться этим списком при проведении закупок. Необходимые баллы электроника может получить за счет местных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Сейчас производители отчитываются только по отгрузкам продукции, но не о закупленных отечественных комплектующих.

Альтернативным инструментом, который бы позволил контролировать закупки комплектующих производителями отечественных решений, могла бы стать маркировка, считает президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина.

В начале июня в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, госсистема маркировки «Честный знак»).

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

Фото на обложке: Unsplash