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Минпромторг внесет законопроект о приоритете отечественных производителей в офлайне и на маркетплейсах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский Минпромторг намерен обеспечить отечественных производителей преимуществом перед зарубежными поставщиками. Для этого ведомство подготовит законопроект о преференциях российских производителей как в офлайне, так и на маркетплейсах, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Минпромторг внесет законопроект о приоритете отечественных производителей в офлайне и на маркетплейсах
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«Есть законопроект, внесенный депутатским корпусом. И есть законопроект, который мы будем вносить сейчас от правительства. Он будет касаться и офлайн, и онлайн торговли. И будет связан с механизмом поддержки, который обеспечит приоритет для российских производителей и отечественных товаров», — сказал Евтухов, его цитирует ТАСС.

По словам замглавы Минпромторга, уход с российского рынка иностранных производителей предоставил возможность местному бизнесу в равных конкурентных условиях предлагать свои товары россиянам.

Сегодня, считает Евтухов, молодые развивающиеся бренды нуждаются в дополнительной поддержке.

Ранее федеральные ритейлеры попросили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200. В 2022 году в связи с масштабными санкциями порог повысили в пять раз — с €200 до €1 тыс., чтобы не допустить дефицита продуктов первой необходимости.

Фото на обложке: hedgehog94 / Shutterstock

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