Минтранс разрешит свободные полёты беспилотников

Минтранс планирует снять ограничения на полёты дронов в общем пространстве с пилотируемыми воздушными средствами. По данным материалов сайта госзакупок, для этой цели ведомство заказало разработку специальной системы. На это обратила внимание газета «КоммерсантЪ».

Согласно данным объявленного тендера, речь идет о создании «облика системы информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов в РФ на основе технологий ГЛОНАСС и мультилатерации [многопозиционных систем наблюдения за воздушным движением]».

Определение разработчика системы уже завершено. Тендер получил единственный участник конкурса — ФГБУ «Защитаинфотранс Минтранса РФ». Стоимость контракта составляет 52 млн рублей.

Предполагается, что беспилотники будут оборудованы транспондерами. Это сделает их видимыми для систем мониторинга наравне с другими воздушными судами. Также в Минтрансе пояснили, что по воздушному законодательству полеты БПЛА совместно с пилотируемыми воздушными судами сейчас запрещены.

«Эти ограничения являются следствием отсутствия технологий, инфраструктуры и бортового оборудования, позволяющих обеспечить безопасность совместных полетов, что ограничивает развитие отрасли беспилотной авиации», — рассказали в ведомстве.

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