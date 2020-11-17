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Минтранс разрешит свободные полёты беспилотников

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Минтранс планирует снять ограничения на полёты дронов в общем пространстве с пилотируемыми воздушными средствами. По данным материалов сайта госзакупок, для этой цели ведомство заказало разработку специальной системы. На это обратила внимание газета «КоммерсантЪ».

Минтранс разрешит свободные полёты беспилотников

Согласно данным объявленного тендера, речь идет о создании «облика системы информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов в РФ на основе технологий ГЛОНАСС и мультилатерации [многопозиционных систем наблюдения за воздушным движением]».

Определение разработчика системы уже завершено. Тендер получил единственный участник конкурса — ФГБУ «Защитаинфотранс Минтранса РФ». Стоимость контракта составляет 52 млн рублей.

Предполагается, что беспилотники будут оборудованы транспондерами. Это сделает их видимыми для систем мониторинга наравне с другими воздушными судами. Также в Минтрансе пояснили, что по воздушному законодательству полеты БПЛА совместно с пилотируемыми воздушными судами сейчас запрещены. 

«Эти ограничения являются следствием отсутствия технологий, инфраструктуры и бортового оборудования, позволяющих обеспечить безопасность совместных полетов, что ограничивает развитие отрасли беспилотной авиации», — рассказали в ведомстве.

Новость дополняется.

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