Российские банки установят терминалы для карт «Мир» в ОАЭ и Турции

Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах. Первые устройства появятся в Турции и ОАЭ в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т. д.

Для установки банкам и торгово-сервисным предприятиям потребуется посредник с необходимыми в стране размещения лицензиями. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций.

По словам одного из собеседников издания, банк наблюдает спрос в странах, в которых сохранился и вырос поток росскийских туристов. Он добавил, что кредитная организация рассматривает возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий (ТСП). Второй собеседник сказал, что сначала его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах и других. По словам одного из источников, банки могут тестировать проведение таких операций уже сейчас.

Прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам: при первой банк-эквайер заключает договор с посредником, последний подписывает контракт с магазином, отелем и др. и устанавливает в нем POS-терминал банка. Деньги покупателей по этой схеме поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту. Он перечисляет их на расчетный счет продавца, за что может взимать комиссию с него.

По второй схеме — предприятие оформляет доверенность на посредника. Посредник открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени. Затем он забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт сказал, что схема не выходит за рамки норм законодательства для банков и НПС — их действие ограничено границами России.

Он подчеркнул, что действия посредника при этом должны отвечать законодательству той страны, в которой он осуществляет свои функции.

Риски санкций за оказание помощи в приеме карт «Мир» для посредника есть, но практических примеров их введения — нет, уточнил юрист.

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