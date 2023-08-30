«Мир» введет отложенную оплату для такси и маркетплейсов

Платежная система «Мир» намерена расширить использование отложенного списания средств при оплате товаров и услуг. С весны 2024 года банки смогут проводить такие операции.

Функционал может применяться при оплате покупок на маркетплейсах или услуг такси, каршеринга и т. д., узнал РБК. Сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте.

К следующему году платежная система определит список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если владелец карты сохранил ее реквизиты.

Глава Сбербанка Герман Греф в июне сообщил о намерении создать альтернативу оператору карт «Мир» Национальной системе платежных карт (НСПК). Он подчеркнул, что это бы позволило сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование. Однако конкретных планов пока нет.

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