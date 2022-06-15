«Мир» без пластика: держатели карт смогут использовать для оплаты QR-код

С 25 октября держатели карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью QR-кода. Он будет сформирован в программе Mir Pay или мобильном приложении банка. В магазине или организации нужно будет предъявить QR-код для считывания его сканером.

Новый способ оплаты по картам «Мир» собираются внедрять банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие», сообщили «Известия».

Представители банков считают, что этот способ оплаты без предъявления самой карты будет гораздо удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж.

За месяц с 28 февраля по конец марта 2022 года доля платежей картами Mastercard сократилась с 43 до 38%, доля Visa — c 38 до 35%, доля платежей по картам «Мир» увеличилась с 18 до 26%. Популярность «Мира» растет, несмотря на то, что карты международных систем продолжают работать внутри РФ. Это обусловлено возможностью осуществлять платежи через смартфон.

Еше одна причина роста доли национальной платежной системы — невозможность использовать карты Visa и Mastercard российских банков для оплаты за рубежом, а также в иностранных маркетплейсах и интернет-магазинах.

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