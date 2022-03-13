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Треть россиян собираются оформить карту «Мир»-UnionPay

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, более трети россиян планируют оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, которая позволит оплачивать покупки за границей и в иностранных интернет-магазинах.

Треть россиян собираются оформить карту «Мир»-UnionPay

После приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard в России, россиянам стали недоступны трансграничные операции по картам, выпущенным на территории страны. 

Для оплаты товаров и услуг за рубежом гражданам РФ придется использовать кобейджинговую (совместную) карту российской системы «Мир» и китайской UnionPay, доступной в 180 странах мира.

35% участников опроса от SuperJob рассказали, что планируют оформить такую карту, 37% респондентов подобная карта не пригодится, еще 28% пока затруднились с решением.

Больше всего в карте, которая позволит оплачивать покупки за рубежом, нуждаются люди старше 45 лет — 37%.

Высокий процент желающих среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — 44%. Это в 1,5 раза больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц (28%).

Фото: hodim / Shutterstock

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