Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мишустин потребовал согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Минфина, Банка России, Росфинмониторинга, ФНС и ФСБ к 19 декабря договориться о том, как регулировать в России выпуск и обращение цифровой валюты и майнинг, а также о том, как использовать цифровые валюты в международных расчетах.

Мишустин потребовал согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу

Мишустин выдал ряд поручений министерствам, Банку России и другим ведомствам, они направлены на развитие отечественной финансовой системы. Поручения премьер-министра приводятся на сайте кабмина.

Значительный блок поручений посвящен развитию цифровых финансовых активов. Ранее Мишустин заявлял, что в текущих условиях их использование поможет наладить бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.

  • Минфин при участии Банка России должен до 1 декабря представить согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, в том числе с использованием децентрализованных технологий.
  • К 19 декабря Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, налоговая и ФСБ должны согласовать между собой позицию по проектам федеральных законов о выпуске, организации выпуска и обращения цифровой валюты в РФ.
  • К этому же сроку Минфин вместе с ЦБ должны подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля бюджете.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минфин сообщил о возможном запуске международных сделок с криптовалютами в 2023 году
  2. 2 Банки протестируют банкоматы российского производства
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

15 сентября 2022

SechenovTech

15 сентября 2022

Food Up

15 сентября 2022

Акселератор РЖД

Все ВОЗМОЖНОСТИ