Мишустин потребовал согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Минфина, Банка России, Росфинмониторинга, ФНС и ФСБ к 19 декабря договориться о том, как регулировать в России выпуск и обращение цифровой валюты и майнинг, а также о том, как использовать цифровые валюты в международных расчетах.
Мишустин выдал ряд поручений министерствам, Банку России и другим ведомствам, они направлены на развитие отечественной финансовой системы. Поручения премьер-министра приводятся на сайте кабмина.
Значительный блок поручений посвящен развитию цифровых финансовых активов. Ранее Мишустин заявлял, что в текущих условиях их использование поможет наладить бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт.
- Минфин при участии Банка России должен до 1 декабря представить согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, в том числе с использованием децентрализованных технологий.
- К 19 декабря Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, налоговая и ФСБ должны согласовать между собой позицию по проектам федеральных законов о выпуске, организации выпуска и обращения цифровой валюты в РФ.
- К этому же сроку Минфин вместе с ЦБ должны подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля бюджете.
Фото на обложке: Unsplash
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