Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Минфина, Банка России, Росфинмониторинга, ФНС и ФСБ к 19 декабря договориться о том, как регулировать в России выпуск и обращение цифровой валюты и майнинг, а также о том, как использовать цифровые валюты в международных расчетах.

Мишустин потребовал согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу