Михаил Мишустин призвал интегрировать цифровые валюты в экономику России

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что необходимо интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему России. Однако решать этот вопрос нужно совместно с Центральным банком (ЦБ).

«Конечно, необходимо будет интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны, но, без сомнения, решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком, чтобы оценивать риски, которые в том числе криптовалюты создают для денежного обращения России», — сообщил Мишустин на встрече с членами партии ЛДПР.

Премьер-министр напомнил, что в феврале 2022 года правительство утвердило концепцию на эту тему, разработанную Минфином.

Мишустин также отметил, что надо и дальше развивать возможности регулирования как оборота криптовалют, так и майнинга. Премьер добавил, что правительство «с удоовольствием» рассмотрит все предложение депутатов по этому вопросу.

Минфин 18 февраля внес на рассмотрение в правительство свою версию законопроекта «О цифровой валюте». Документ предполагает, что криптовалюты в России будут доступны для инвестиций, но запрещены в качестве платежного средства. Для участников крипторынка предусмотрена обязательная отчетность. Вводится определение майнинга криптовалют.

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