Приложение МКБ «К деньгам» недоступно в App Store

Мобильное приложение Московского кредитного банка «К деньгам» недоступно для скачивания в App Store. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале кредитной организации.

«Мы работаем над тем, чтобы вы как можно скорее смогли скачивать приложение привычным и удобным для вас способом», — пишут представители банка. Конкретные сроки решения проблемы не оговариваются.

На время сложностей пользователям советуют для входа в «МКБ Онлайн» использовать интернет-версию, адаптированную для смартфона, а также отключить автоматическое обновление приложений на iPhone.

В МКБ также уточняют, что все ранее установленные версии продолжают работать, поэтому во избежание проблем именно сейчас удалять некогда загруженную на телефон программу нежелательно.

Фото на обложке: МКБ