Мосбиржа раскрыла схему отмывания денег на площадке

Мосбиржа сообщила о возможной схеме отмывания денег через инфраструктуру площадки. Об этом рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова, пишут «Ведомости».
Предполагаемая схема выглядит следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на торгах неликвидные ценные бумаги. После чего цена на них разгоняется с помощью Telegram-каналов.
Далее юрлицо передает активы физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, но договор купли-продажи заключается.
Затем розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, потом продает, получая «легальный» доход, в итоге выводит средства со счета.
В будущем такие операции могут использоваться в противоправных целях, включая расчеты с криптовалютами, добавила Грекова. Бороться с появлением таких схем Мосбиржа планирует с помощью создания правильного ценообразования.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что преимущество схемы для ее участников сводится к снижению риска привлечения к ответственности. Он также напомнил, что только за манипулирование рынком может грозить лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
- Ранее стало известно, что Мосбиржа намерена провести первое размещение на платформе внебиржевого привлечения капитала во втором квартале 2024 года. До конца 2024 года на платформе может пройти пять сделок pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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