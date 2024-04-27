Мосбиржа раскрыла схему отмывания денег на площадке

Мосбиржа сообщила о возможной схеме отмывания денег через инфраструктуру площадки. Об этом рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова, пишут «Ведомости».

Предполагаемая схема выглядит следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на торгах неликвидные ценные бумаги. После чего цена на них разгоняется с помощью Telegram-каналов.

Далее юрлицо передает активы физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, но договор купли-продажи заключается.

Затем розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, потом продает, получая «легальный» доход, в итоге выводит средства со счета.

В будущем такие операции могут использоваться в противоправных целях, включая расчеты с криптовалютами, добавила Грекова. Бороться с появлением таких схем Мосбиржа планирует с помощью создания правильного ценообразования.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что преимущество схемы для ее участников сводится к снижению риска привлечения к ответственности. Он также напомнил, что только за манипулирование рынком может грозить лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что Мосбиржа намерена провести первое размещение на платформе внебиржевого привлечения капитала во втором квартале 2024 года. До конца 2024 года на платформе может пройти пять сделок pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash