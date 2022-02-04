Январь стал рекордным по активности месяцем в истории российского фондового рынка

Январь стал рекордным в истории российского фондового рынка месяцем по активности частных инвесторов. Сделки на Мосбирже совершили 2,8 млн человек. Общий объем их вложений составил 130 млрд рублей, а самыми предпочтительными объектами для них – акции «Газпрома» и Alibaba.

Об итогах января по деятельности частных инвесторов на Московской бирже рассказали в ее пресс-службе.

По итогам января розничные инвесторы вложили в акции 101,7 млрд рублей. Их доля в общем объеме торгов данным типом ценных бумаг составила 41,2%.

Самыми предпочтительными объектами для вложений в портфелях частных инвесторов стали акции «Газпрома», «Сбербанка» и «Норникеля» среди российских компаний, Alibaba, Tesla и Apple – среди зарубежных.

Доля некогда самого популярного актива – акций компании по космическому туризму Virgin Galactic – составила всего 5,3% в усредненном портфеле частного инвестора.

В январе на Мосбирже открыли 5 млн новых индивидуальных инвестиционных счетов. Чаще других их открывали жители Москвы (559,1 тыс. счетов) и Московской области (299,2 тыс. счетов), а также Санкт-Петербурга (235,6 тыс. счетов).

По данным Мосбиржи, январь стал рекордным по активности частных инвесторов месяцем в истории российского рынка – сделки совершили 2,8 млн человек.

В январе российский фондовый рынок обвалился на фоне угрозы новых санкций и геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи опускался до уровня декабря 2020 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!