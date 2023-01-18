Правительство урезало финансирование на развитие искусственного интеллекта до 2030 года

Правительство РФ выделит из бюджета на развитие искусственного интеллекта (ИИ) лишь 24,6 млрд рублей до 2030 года, тогда как ранее на эти цели закладывалось 56,8 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» Минэкономики по развитию искусственного интеллекта.

Объем ожидаемого внебюджетного финансирования сократился еще сильнее — с 334 млрд рублей до 2024 года до 111 млрд рублей уже до 2030 года.

Концепция от 2019 года предполагала, что к 2024 году объем внутреннего рынка ИИ-технологий составит 160 млрд рублей, теперь же этот показатель снижен до 14 млрд рублей.

Согласно новому документу, ИИ в России будет развиваться по четырем направлениям: «обработка естественного языка и синтез речи», «компьютерное зрение», «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений».

«Коммерсантъ» также сообщает, что профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 января подписал соглашение с компаниями, фондами, вузами и другими структурами, которые займутся реализацией этих проектов. Среди исполнителей называются «Сбер», РФПИ, Фонд «Сколково» — всего 30 участников.

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