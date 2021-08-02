Правительство выделит 8 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу в условиях пандемии

Правительство выделит 8 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Выделим 8 млрд рублей на субсиии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — сказал Мишустин.
По словам главы кабмина, многие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. Мишустин отметил, что в ряде регионов сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом, поэтому на поддержку предпринимателям в этот непростой период будут направлены дополнительные средства.
Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году налоговая служба «достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей», отметил премьер. Он выразил уверенность в том, что служба справится с этой задачей и сейчас.
Ранее также сообщалось, что дополнительные 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу выделило московское правительство. 1 млрд рублей пойдет на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей — на льготные кредиты.
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Фото: Unsplash
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