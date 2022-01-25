Российские ученые впервые установили зрительный нейроимплант обезьяне

НИИ Медицинской приматологии в Сочи провел первую операцию по установке обезьяне российского зрительного нейроимпланта ELVIS, который позволит видеть незрячим и слепоглухим людям. В мозг павиана внедрили матрицу с электродами, после операции животное чувствует себя хорошо.

«Для проведения испытаний был выбран шестилетний самец павиана. Животное зрячее. Двухчасовую операцию проводил нейрохирург Артур Биктимиров, который занимается сложнейшими операциями на головном мозге уже более 16 лет. Была задействована профессиональная команда медиков — нейрофизиолог, анестезиологи, ветеринарные врачи. Павиан чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы ELVIS.

Технология перешла на последний этап доклинических испытаний — тестирование на обезьянах. Над системой нейроимпланта работают Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческая лаборатория «Сенсор-Тех».

«Наша задача заключалась не только в тестировании техники и электродов, важно было отработать и хирургические нюансы. На дальнейших этапах мы будем проверять, как работает электронное зрение у животных, могут ли они видеть с завязанными глазами, только при помощи ELVIS», — сообщил директор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

Испытания на животных продолжатся до конца 2023 года. В 2024 году участники проекта рассчитывают перейти к установке ELVIS первым незрячим добровольцам.

В ближайшие два года команда ELVIS рассчитывает установить нейроимплант десяткам обезьян и провести серию поведенческих экспериментов.

В одном из них животное до установки импланта обучат различать геометрические фигуры. После установки электродов в зрительную кору головного мозга обезьяна будет выполнять такое же упражнение, но с завязанными глазами — используя электронное зрение.

ELVIS позволяет «подключить» камеры к мозгу и передавать изображение в него напрямую, без помощи глаз. За этот процесс отвечают три блока системы:

Имплант. Устанавливается в зрительную кору головного мозга и стимулирует его малыми токами. За счет этого человек или животное начинает испытывать зрительные ощущения и видит вспышки света.

Обруч с двумя камерами. Носится на голове, камеры считывают изображение в реальном времени.

Микрокомпьютер. Анализирует изображение с камер, выделяет контуры важных объектов и передает обработанные кадры прямо на имплант в мозг. Крепится на поясе пользователя.

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Фото: ELVIS