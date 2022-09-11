Черногория может ввести визовый режим для россиян

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает, что балканская страна, как «преданный партнер» Европейского союза, должна согласованно с ним ограничить въезд для россиян. Если правительство поддержит инициативу главы МИД, то будет введен визовый режим для граждан РФ.

Как передает агентство Dan, в МИД считают, что Черногория «должна быть во всем согласована с ЕС, как это было до сих пор», даже если речь идет о приостановлении соглашения с Россией.

По соглашению 2008 года между Россией и Черногорией россияне могли пребывать без визы в европейской стране 30 дней с 1 ноября по 31 мая и 90 дней — в летний сезон.

Весной этого года Черногория изменила условия въезда для россиян. Теперь граждане РФ с 1 апреля по 31 октября 2022 года могут находиться без визы в стране не более 30 дней.

9 сентября Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. С 12 сентября россиянам требуется больше документов, времени и денег, чтобы получить шенгенскую визу.

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