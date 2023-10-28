Московская биржа запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Турции и Индии

Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Индии, Турции и Бразилии, сообщила руководитель срочного рынка площадки Мария Патрикеева.
По словам Патрикеевой, данные юрисдикции пользуются спросом, поскольку покупка бумаг эмитентов из этих стран сегодня недоступна.
«Мы достаточно широко покрываем страны по ETF индексам, которые уже запущены, плюс сейчас смотрим активно на Бразилию, Турцию, Индию, опять же с точки зрения запуска фьючерсов на ETF этих стран», — сказала представитель биржи, ее слова приводит РБК.
Ранее Мосбиржа заявила, что запустит вечный фьючерс на индекс площадки. Как отметила Патрикеева, торги начнутся до конца ноября.
Фото на обложке: Petr Smagin /
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