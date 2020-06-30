Мосбиржа в июле введет новый функционал после падения цены на нефть до минус $40

Московская биржа с 6 июля запустит новую версию торговой системы с возможностью поддержки отрицательных цен на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.

На первом этапе функционал поддержки отрицательных цен будет доступен для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil.

В дальнейшем по мере необходимости и готовности участников планируется расширение перечня инструментов, торги которыми могут проводиться по отрицательным ценам.

Ранее Комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами.

Это стало актуальным после беспрецедентного снижения в апреле 2020 года котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) до отрицательных значений, вплоть минус $40,32 за баррель.