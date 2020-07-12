Московская биржа решила запустить маркетплейс финансовых продуктов

Московская биржа планирует в октябре 2020 года запустить в 23 российских регионах платформу по удаленному приобретению финансовых продуктов — так называемый маркетплейс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора по развитию электронных платформ Московской биржи Игоря Алутина.

Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

По словам Алутина, на первом этапе клиентам маркетплейса будут доступны банковские вклады.

«Далее будем расширять линейку инвестиционных продуктов, в первую очередь, за счет ОФЗ-н, а также страховых и кредитных предложений, а также расширять географию», — сказал он.

В рамках финансовой платформы биржа сможет предоставить клиентам сравнение предложений разных финансовых поставщиков, а также возможность тут же в единой системе удаленно и безопасно приобрести их и пользоваться ими.

Алутин пояснил, что идея заключается в том, чтобы «создать надежный центр управления личными финансами для физических лиц и новый дистанционный канал продаж и обслуживания для финансовых компаний».

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