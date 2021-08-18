Московским компаниям в сфере IT и биотехнологий помогут выйти на рынок Индии

Московский экспортный центр (МЭЦ) Департамента предпринимательства и инновационного развития объявил о старте отбора компаний для участия в акселерационной программе «Выход на рынки Индии», говорится в пресс-релизе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Партнером программы является международная компания Global Venture Alliance. 90% стоимости участия будет профинансировано МЭЦ.

Принять участие в акселераторе смогут 30 столичных предприятий в сфере IT- и биотехнологий, энергетики, ритейла и транспорта.

Прием заявок на участие в программе продлится до 20 сентября, подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра.

Длительность самой программы равна трем месяцам, за которые участники при поддержке бизнес-менторов и экспертов смогут встретиться онлайн с потенциальными клиентами, а также получат консультации с локальными экспертами. Кроме того, московские предприниматели смогут познакомиться с представителями крупных индийских корпораций.

«Начиная с 2019 года выпускники акселерационных программ, организованных МЭЦ совместно с ведущими профильными партнерами, заключили более 120 экспортных контрактов на сумму около 850 миллионов рублей. Новая программа поможет компаниям сформировать экспортную стратегию по выходу на рынок Индии и начать свои поставки в эту страну», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Global Venture Allinace (GVA) – созданная в 2011 году Магомедом Мусаевым международная компания, занимающаяся реализацией проектов в области корпоративных инноваций и акселерации стартапов. За последние 5 лет команда GVA реализовала более 30 полноценных акселерационных программ с корпорациями.

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