Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

Мостуризм открывает Moscow Travel Hub — сайт для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Комитет по туризму города Москвы запускает сайт Moscow Travel Hub. На онлайн-площадке соберутся представители индустрии туризма и гостеприимства, которые хотят создавать новые продукты, партнерские проекты и внедрять технологии.

Мостуризм открывает Moscow Travel Hub — сайт для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства

Задача проекта — объединить компании из сферы туризма и гостеприимства в единое устойчивое сообщество. Среди них:

  • туроператоры;
  • турагентства;
  • travel-стартапы;
  • экскурсионные бюро;
  • музеи;
  • объекты показа;
  • отели;
  • рестораны.

Также онлайн-площадка должна помочь компаниям выстраивать партнерские отношения, придумывать новые офлайн и онлайн-продукты, создавать коллаборации, учиться эффективным инструментам маркетинга и другим полезным навыкам, которые могут пригодиться в туристическом бизнесе.

Сергунина

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить еще больше значимых тем.

В рамках Moscow Travel Hub Комитет по туризму проводит регулярные мероприятия — до отмены ограничений организаторы устраивают онлайн-встречи, а затем вернутся к офлайн-формату. Уже прошло 5 онлайн-встреч, на которых спикеры — эксперты по маркетингу, карьере и профессиональному развитию, креативным коммуникациям — поделились своими знаниями и опытом с представителями индустрии, а также обсудили с ними, как создавать и продвигать новые продукты в период кризиса и оставаться востребованным специалистом.

На сайте будут выходить новости о туристической отрасли и сфере гостеприимства, анонсы мероприятий и материалы об эффективных инструментах маркетинга. Уже появилась возможность подписаться на рассылку и присоединиться к Telegram-чату проекта.

Павлов

Алексей Павлов, генеральный директор компании «Роза Ветров»

Сейчас мы как раз столкнулись с тем, что у отрасли мизерный шанс на выход из «пандемического кризиса». Менять отрасль можно только всем вместе, и бизнес с государством сейчас как никогда должны действовать слаженно. Нужно партнёрство и коллаборация во всем, начиная от инвестирования в объекты размещения, показа, инфраструктуры и транспорта. Я думаю, в будущем мы увидим не одну «конфедерацию» в бизнесе, когда независимые компании создают один общий проект.

Демура

Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия

На площадке Московского туристического хаба специалисты TUI Россия готовы поделиться кейсами по созданию и выводу на рынок турпродукта, проведению маркетинговых мероприятий, построению эффективных онлайн-коммуникаций с клиентами. Со своей стороны надеемся найти здесь интересные стартапы и новых партнеров для реализации IT-проектов туроператора.

Фото на обложке: Christopher Gower/Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма