Мостуризм открывает Moscow Travel Hub — сайт для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства

Комитет по туризму города Москвы запускает сайт Moscow Travel Hub . На онлайн-площадке соберутся представители индустрии туризма и гостеприимства, которые хотят создавать новые продукты, партнерские проекты и внедрять технологии.

Задача проекта — объединить компании из сферы туризма и гостеприимства в единое устойчивое сообщество. Среди них:

туроператоры;

турагентства;

travel-стартапы;

экскурсионные бюро;

музеи;

объекты показа;

отели;

рестораны.

Также онлайн-площадка должна помочь компаниям выстраивать партнерские отношения, придумывать новые офлайн и онлайн-продукты, создавать коллаборации, учиться эффективным инструментам маркетинга и другим полезным навыкам, которые могут пригодиться в туристическом бизнесе.

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить еще больше значимых тем.

В рамках Moscow Travel Hub Комитет по туризму проводит регулярные мероприятия — до отмены ограничений организаторы устраивают онлайн-встречи, а затем вернутся к офлайн-формату. Уже прошло 5 онлайн-встреч, на которых спикеры — эксперты по маркетингу, карьере и профессиональному развитию, креативным коммуникациям — поделились своими знаниями и опытом с представителями индустрии, а также обсудили с ними, как создавать и продвигать новые продукты в период кризиса и оставаться востребованным специалистом.



На сайте будут выходить новости о туристической отрасли и сфере гостеприимства, анонсы мероприятий и материалы об эффективных инструментах маркетинга. Уже появилась возможность подписаться на рассылку и присоединиться к Telegram-чату проекта.

Алексей Павлов, генеральный директор компании «Роза Ветров»

Сейчас мы как раз столкнулись с тем, что у отрасли мизерный шанс на выход из «пандемического кризиса». Менять отрасль можно только всем вместе, и бизнес с государством сейчас как никогда должны действовать слаженно. Нужно партнёрство и коллаборация во всем, начиная от инвестирования в объекты размещения, показа, инфраструктуры и транспорта. Я думаю, в будущем мы увидим не одну «конфедерацию» в бизнесе, когда независимые компании создают один общий проект.

Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия

На площадке Московского туристического хаба специалисты TUI Россия готовы поделиться кейсами по созданию и выводу на рынок турпродукта, проведению маркетинговых мероприятий, построению эффективных онлайн-коммуникаций с клиентами. Со своей стороны надеемся найти здесь интересные стартапы и новых партнеров для реализации IT-проектов туроператора.





Фото на обложке: Christopher Gower/Unsplash