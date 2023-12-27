В 2023 году число мошеннических сайтов выросло на 86%

В 2023 году в России зафиксировали 207,1 тыс. мошеннических сайтов. Это на 86% больше, чем в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили в компании Bi.Zone.
Самой популярной схемой оказался фишинг: 89% обращений от компаний касаля именно его. На это влияют несколько факторов: мошенники совершенствуют техники социальной инженерии, финансовые услуги переходят в цифровой формат, растет востребованность онлайн-сервисов.
Другая распространенная уловка — «быстрый заработок». Под предлогом выгодных вложений они привлекали жертв на сайт, имитирующий страницу крупной российской или мировой компании. Такие сайты исчислялись тысячами, а чтобы там зарегистрироваться, пользователь отвечал на вопросы конфиденциального и финансового характера, а также оставлял личные данные — все эти сведения попадали в руки к мошенникам.
Среди других часто встречающихся схем — кража доменов и размещение на них фишингового контента, а также мошенничество с площадками для размещения объявлений. Также преступники похищали аккаунты в соцсетях, чтобы потом «обрабатывать» пользователей из списка контактов жертвы.
Взламывая учетную запись, мошенники часто получали также доступ к паролям, фотографиям банковских карт, документов и другой информации, сохраненной в избранном.
Телефонные мошенники перед Новым годом также стали маскироваться под сотовых операторов. Они предлагают россиянам продлить договор SIM-карты, создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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