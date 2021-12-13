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Московский суд отказался рассматривать иск основателя клиники «Омикрон» к ВОЗ из-за названия штамма

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Арбитражный суд Московской области вернул иск и 6000 рублей пошлины владельцу сети офтальмологических центров «Омикрон» Александру Падару.

Московский суд отказался рассматривать иск основателя клиники «Омикрон» к ВОЗ из-за названия штамма

Врач предъявил претензии к зарегистрированной в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с названием нового штамма коронавируса.

Как говорится в материалах суда, Падар требовал запретить ВОЗ использовать и распространять термин «омикрон» в отношении штамма коронавируса и других инфекций, так как это портит деловую репутацию его сети медицинских центров. Предприниматель также намеревался удалить упоминания «омикрона» из всех уже выпущенных документов.

В Арбитражном суде Московской области посчитали дело неподсудным, так как истец зарегистрирован в Красноярске. Кроме того, в иске не были изложены мотивы, по которым дело должно рассматриваться российским судом.

Иск Падара был зарегистрирован 3 декабря. Как сообщал RB.RU, истец был также недоволен, что в поисковых системах его клиника больше не появляется в первых строчках при запросе «омикрон».

Сеть офтальмологических центров «Омикрон» открыта в 2015 году в Новосибирске и уже насчитывает 11 клиник.

В интервью изданию «Ведомости» адвокат Pen&Paper Сергей Учитель заявил, что ВОЗ не использует слово «омикрон» в экономической деятельности, поэтому ответственность не относится к деятельности организации.

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Фото на обложке: pexels.com

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