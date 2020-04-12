Москва выделит бизнесу 25 млрд рублей
Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку столичного бизнеса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб города по экономическим вопросам.
«Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей», — говорится в сообщении штаба.
На финансовую поддержку в том числе могут рассчитывать владельцы коммерческой недвижимости — но только если снизят арендные ставки минимум на 50%. В этом случае они получат около 8,6 млрд рублей в квартал.
В штабе по экономике добавили, что в объявленную сумму не входят меры для поддержания спроса — например, повышение пособий по безработице. Размер пособия в Москве — 19,5 тысячи рублей в месяц.
Фото: EM Karuna / Shutterstock
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