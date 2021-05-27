Москвичи рассказали о своём отношении к растительным сосискам и колбасам

Аналитики «Точки Роста» и Института питания Университета Рединга выяснили, как москвичи относятся к растительному мясу. Так, более 80% опрошенных жителей столицы пробовали такого рода продукты, почти 70% готовы вводить их в свой рацион, однако полностью отказываться от натурального мяса при этом не хотят.

67% участников опроса готовы вводить в свой рацион мясные продукты с содержанием растительных ингредиентов, при условии, что не менее чем на 75% такие продукты будут состоять из мяса. Из добавок меньше всего москвичи хотят видеть сладкую кукурузу, свёклу и сою, а вот травы, чеснок и лук приветствуются.

«По данным CNBС, мировой рынок растительного заменителя мяса к 2024 году может достигнуть $23,2 млрд. Что касается России, то бизнес, да и сами потребители, к такой тенденции пока относятся настороженно, хотя продукты из растительного мяса предлагают в некоторых торговых сетях и ресторанах. Но уже на данном этапе очевидно, что культура потребления растительных продуктов в России, прежде всего в мегаполисах, зарождается и вполне вероятно получит дальнейшее развитие, как и растительное молоко», — отмечает руководитель «Точки Роста» Роман Шалимов.

83% опрошенных жителей Москвы хотя бы раз покупали и пробовали продукты, содержащие растительные ингредиенты, свидетельствуют данные исследования, а среди тех, у кого не было такого опыта, ⅔ респондентов сказали, что готовы попробовать.



Среди таких мясных продуктов, с которыми знакомы участники исследования, преобладают колбасы и сосиски (77%). На втором месте – бургеры (51%), на третьем — фрикадельки (40%), далее идут куриные наггетсы (36%) и фарш (26%).



Пока подавляющее большинство опрошенных (81%) любит мясо и воспринимает его как неотъемлемый продукт на своем столе, а растительные продукты не воспринимаются как полезные/здоровые. В то время как основной «клейм», с которым выступают, производители растительного мяса не только экологический посыл, но и здоровье потребителей: мясные продукты повышают артериальное давление и уровень холестерина, а растительные белки нет. Однако для россиян это пока что называется «не факт», отмечают авторы исследования.

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Фото: razmarinka/Depositphotos