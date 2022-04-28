«Известия» узнали о возможном повышении минимальной зарплаты на 9%

Сейчас МРОТ в России составляет 13,8 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 12,6 тыс. рублей. В случае индексации на 9% показатели вырастут до 15,1 тыс. рублей и 13,7 тыс. рублей соответственно.

В августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Как отметили в партии, низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос», что приводит к сдерживанию ВВП.

Позднее в Госдуме предложили отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Этот показатель, по мнению депутата Николая Арефьева, негативно влияет на россиян.