«Известия» узнали о возможном повышении минимальной зарплаты на 9%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается повысить на 9%. После повышения они могут составить 15,1 тыс. и 13,7 тыс. рублей соответственно.
В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сейчас обсуждается повышение на 8-10%. В Минтруде и Минфине оперативно не ответили на запрос издания, сообщил собеседник «Известий».
Сейчас МРОТ в России составляет 13,8 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 12,6 тыс. рублей. В случае индексации на 9% показатели вырастут до 15,1 тыс. рублей и 13,7 тыс. рублей соответственно.
В августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Как отметили в партии, низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос», что приводит к сдерживанию ВВП.
Позднее в Госдуме предложили отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Этот показатель, по мнению депутата Николая Арефьева, негативно влияет на россиян.
С 1 января прошлого года действует новый порядок расчета МРОТа: он составляет 42% от медианной зарплаты в стране за предыдущий год.
Фото на обложке: vovidzha /
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