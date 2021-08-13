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Малый бизнес попросил дофинансировать программу льготных кредитов за счет доходов металлургов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес-объединение «Опора России» предложило правительству дофинансировать программу льготных кредитов для малого бизнеса «1764» за счет средств от введения экспортной пошлины на металлы.

Малый бизнес попросил дофинансировать программу льготных кредитов за счет доходов металлургов

Об этом сообщается в письме президента «Опоры России» Александра Калинина, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости». Организация предложила выделить из бюджета дополнительно 20 млрд рублей.

На текущий год лимиты по программе уже исчерпаны — в общей сложности малый и средний бизнес получил кредиты на сумму 700 млрд рублей (изначально объем финансирования ограничивался 530 млрд рублей). В апреле правительство выделило на программу дополнительные 8 млрд на субсидии (их общий объем банкам в этом году составил почти 38 млрд рублей). Но значительную часть этих средств получили компании МСП, фактически аффилированные с крупным бизнесом, пишет издание.

К апрелю – маю многие банки выбрали весь объем субсидий и прекратили кредитование. Причина возросшего спроса на льготные кредиты, по оценке «Опоры России», — в том числе рост цен производителей промышленных товаров (металл, стройматериалы, древесина, оборудование, удобрения) почти на 20% с начала года.

«Взрывной рост цен на промышленные товары оказал негативное влияние на сектор МСП, особенно в сфере производства, строительства и сельского хозяйства, которые из-за подорожания сырья и материалов стали испытывать острую необходимость в оборотных кредитных средствах», — сообщается в письме.

Повышение ключевой ставки ЦБ также сделало регулярные кредиты менее доступными для бизнеса: сейчас средняя рыночная ставка для малого бизнеса составляет 15–16%. По оценкам «Опоры», выдача 20 млрд рублей на субсидии банкам позволит обеспечить субъектам МСП около 1 трлн рублей кредитных средств по льготной ставке.

О программе «1764»

Программа «1764» была запущена правительством в начале 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Льготная ставка по программе рассчитывается как ставка ЦБ плюс 2,75 п. п. Таким образом, сейчас она составляет 9,25%.

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Фото: Unsplash

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