Малый бизнес попросил дофинансировать программу льготных кредитов за счет доходов металлургов

Бизнес-объединение «Опора России» предложило правительству дофинансировать программу льготных кредитов для малого бизнеса «1764» за счет средств от введения экспортной пошлины на металлы.

Об этом сообщается в письме президента «Опоры России» Александра Калинина, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости». Организация предложила выделить из бюджета дополнительно 20 млрд рублей.

На текущий год лимиты по программе уже исчерпаны — в общей сложности малый и средний бизнес получил кредиты на сумму 700 млрд рублей (изначально объем финансирования ограничивался 530 млрд рублей). В апреле правительство выделило на программу дополнительные 8 млрд на субсидии (их общий объем банкам в этом году составил почти 38 млрд рублей). Но значительную часть этих средств получили компании МСП, фактически аффилированные с крупным бизнесом, пишет издание.

К апрелю – маю многие банки выбрали весь объем субсидий и прекратили кредитование. Причина возросшего спроса на льготные кредиты, по оценке «Опоры России», — в том числе рост цен производителей промышленных товаров (металл, стройматериалы, древесина, оборудование, удобрения) почти на 20% с начала года.

«Взрывной рост цен на промышленные товары оказал негативное влияние на сектор МСП, особенно в сфере производства, строительства и сельского хозяйства, которые из-за подорожания сырья и материалов стали испытывать острую необходимость в оборотных кредитных средствах», — сообщается в письме.

Повышение ключевой ставки ЦБ также сделало регулярные кредиты менее доступными для бизнеса: сейчас средняя рыночная ставка для малого бизнеса составляет 15–16%. По оценкам «Опоры», выдача 20 млрд рублей на субсидии банкам позволит обеспечить субъектам МСП около 1 трлн рублей кредитных средств по льготной ставке.

О программе «1764»

Программа «1764» была запущена правительством в начале 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Льготная ставка по программе рассчитывается как ставка ЦБ плюс 2,75 п. п. Таким образом, сейчас она составляет 9,25%.

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Фото: Unsplash