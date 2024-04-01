Спрос малого и среднего бизнеса на услуги посредников в Китае вырос на 97%

Спрос российских представителей малого и среднего бизнеса на услуги посредников, которые помогают закупать товары в Китае, оформлять их доставку и проводить расчеты с производителями, вырос на 97% с марта 2023 по март 2024 года.

При этом предложение таких услуг выросло на 112%, следует из данных «Авито Услуг».

Самый заметный рост спроса зафиксирован в Казани (в 6,4 раза), Красноярске — на 156%, Уфе — на 128%, Ростове-на-Дону — на 127%, Москве — на 96%, Санкт-Петербурге — на 92%.

Выросло число запросов и на организацию грузоперевозок из Китая. В целом по стране рост составил 20% год к году, по отдельным городам наблюдаются рекордные показатели: в Ростове-на-Дону — на 212%, Омске — на 174%, Нижнем Новгороде — на 164%.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года вырос на 26,3%, составив $240,11 млрд, следует из данных «Infoline-Аналитики», которые приводит «Ъ». Экспорт Китая в Россию достиг $110,97 млрд (рост на 46,9%), импорт из РФ — $129,14 млрд (рост на 12,7%).

В «Infoline-Аналитике» отметили, что на КНР приходится заметная доля поставок потребительских товаров, электроники и комплектующих к ним, а также автомобилей.

По оценкам Data Insight, на конец 2023 года на Wildberries и Ozon продавали свои товары около 450 тыс. селлеров, к концу 2024 года их число может достичь 700 тыс.

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