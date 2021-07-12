Малый бизнес попросил о помощи в исполнении госконтрактов в сфере строительства

Резкое повышение стоимости основных видов стройматериалов привело к ситуации, когда большая часть госконтрактов стала убыточной для компаний в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Особенно тяжелая ситуация сложилась в сфере строительства и ЖКХ, например капремонта или поставок лифтового оборудования.

Об этом сообщается в письме президента бизнес-объединения «Опора России» Александра Калинина, адресованном руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, первому вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, на него ссылаются «Ведомости».

По действующему законодательству условия государственных и муниципальных контрактов не могут пересмотриваться, если их стоимость не превышает 100 млн рублей, даже в случае непредвиденных обстоятельств. Калинин указывает, что продолжение такого рода подрядов для предпринимателей равносильно банкротству.

«Опора России» предложила несколько мер для разрешения ситуации:

добавить правовую возможность корректировки цен договоров в связи с ростом цен на стройматериалы и металлы;

снизить минимальную цену госконтракта, при которой допускается его изменение, со 100 до 10 млн рублей;

ввести ограничения на внесение в реестр недобросовестных поставщиков (сейчас в него попадают сорвавшие подряд предприниматели) компаний, по объективным причинам не выполнивших условия договора;

одна из альтернатив правовой реформы контрактного законодательства — субсидировать компаниям рост стоимости стройматериалов.

Если не принять меры в оперативные срок, значительная часть госконтрактов встанет, прежде всего в сфере капремонта, считают в «Опоре». Многие предприниматели уже сейчас снимаются с конкурсов.

Как ранее сообщали СМИ, необходимость в пересмотре цен уже заключенных госконтрактов по строительству возникла в связи с удорожанием стройматериалов в России. Так, по данным Росстата, цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% — по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

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Фото: Unsplash