МСБ получил доступ к системе мониторинга оборудования «Диспетчер»

Платформа «Яндекс.Облако» и ГК «Цифра» начали совместно предоставлять доступ к облачному решению для мониторинга оборудования «Диспетчер». Оно стало доступно 2,5 тысячам промышленных предприятий МСБ в различных отраслях. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Яндекс.Облака».

«Диспетчер» работает на базе технологии индустриального интернета вещей. Система в режиме реального времени контролирует и анализирует работу промышленного оборудования. Это позволяет выявлять «узкие места» в процессе производства и ликвидировать их. Отмечается, что в среднем система повышает эффективность использования оборудования на 15%.

Теперь система «Диспетчер» стала цифровой. Она размещена в «Яндекс.Облаке». Благодаря этому, она стала доступна средним и малым предприятиям легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

Раньше системой могли пользоваться только крупные машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия. Основная причина — высокая стоимость развертывания системы в несколько миллионов рублей, поясняет представитель компании.

Отмечается, что с помощью «Яндекс.Облака» небольшие компании смогут самостоятельно внедрить решение в свои производственные процессы. На платформе хранятся серверы для анализа информации, системы хранения данных, современные СУБД.

«У нас тысячи средних и малых предприятий, которые теперь, используя облачную версию, могут сделать свое производство цифровым в несколько кликов», — отмечает директор по продукту «Диспетчер» в ГК «Цифра» Виталий Туев.

Кроме того, при использовании «Диспетчера» предприятиям не потребуется закупать ИТ-оборудование, выполняющее аналогичные функции мониторинга. По заявлению представителя системы, это позволит сократить первоначальные инвестиции до 10 раз.

«В “Облаке” цифровизацию производства можно начать с минимальными вложениями, на любом количестве оборудования, оплачивать только фактический объем потребления ресурсов», — комментирует операционный директор «Яндекс.Облака» Олег Коверзнев.

Стоимость лицензии облачной версии составит от 3 до 5 тысяч рублей в месяц на единицу оборудования. Также потребуется приобрести датчики для станков.

«Диспетчер» — российская система мониторинга промышленного оборудования и персонала. По собственным данным, с ее помощью можно проверять работу свыше 3 тысяч единиц техники. В 2020 году систему применяют 290 предприятий, среди которых госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», ОАК и другие.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock