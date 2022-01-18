Малый бизнес в Москве чаще всего проверяет контрагентов и законность вывесок

Московские предприниматели в 2021 году чаще всего в онлайне проверяли контрагентов и законность вывесок, просматривали законодательные изменения, подбирали меры поддержки и консультировались по различным вопросам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На долю указанных онлайн-услуг и сервисов на столичном портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) пришлось 85,5% обращений.

Больше всего в 2021 году вырос спрос на сервис «Проверка контрагентов»: им воспользовались 39,3 тыс. раз, что в шесть раз больше, чем в 2020 году. Он помогает выявить риски при работе с потенциальными поставщиками, клиентами, партнерами.

Спрос на второй по популярности онлайн-продукт «Законодательный бизнес-дайджест» вырос в 2,5 раза. Дайджест рассказывает предпринимателям о главных нововведениях в правовой сфере и о новых мерах поддержки. За 2021 год к нему обратились 30,5 тыс. пользователей.

Меры поддержки предприниматели подбирали через сервис «Интерактивный помощник». В 2021 году к нему обратились почти 11,6 тыс. пользователей.

Число обращений к сервису «Проверь законность вывески» по итогам года выросло вдвое — до 7,8 тыс. обращений. А услугой «Консультация» (позволяет оперативно получить ответы на вопросы об открытии и развитии своего дела в столице) воспользовались 4,4 тыс. раз.

Всего в 2021 году бизнес воспользовался онлайн-продуктами на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» более 109 тыс. раз. Число обращений МБМ, как сообщается, выросло в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом и стало рекордным.

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Фото на обложке: Unsplash