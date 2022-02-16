Власти впервые назвали долю малого бизнеса, связанного с госкомпаниями при закупках

Корпорация МСП впервые проверила поставщиков малого и среднего бизнеса на аффилированность с их крупнейшими заказчиками — компаниями с госучастием. По итогам 2021 года КМСП выявила более 400 договоров на общую сумму свыше 13 млрд рублей, в которых нашла признаки аффилированности.
Корпорация проверяла договора, заключенные в рамках закупок по 223-ФЗ, сообщили в пресс-службе КМСП. Результаты мониторинга направлены в ФАС, Минфин и Казначейство. По всем случаям корпорация обратится к заказчикам, чтобы выявить причины и решить, как их устранить.«Сегодня самая большая проблема сферы закупок — его теневая сторона. Из-за этого малый и микробизнес, считая, что выиграть и заключить договор по-честному невозможно, не хочет участвовать в закупках <…>. Прямая или косвенная связанность между сторонами выявлена у 137 уникальных пар "поставщик–заказчик". Речь идет о 410 договорах на общую сумму 13 млрд рублей или 0,3% общего объема закупок», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
- В общем объеме заключенных договоров закупок прямая связь через владение долей в уставном капитале выявлена в 49 парах поставщиков и заказчиков. Договоры с этим признаком аффилированности заключались на оказание услуг передачи во временное владение и пользование движимого имущества, аренды оборудования, ремонту и обслуживанию автотехники и другие.
- У 36 пар КМСП выявила аффилированность поставщиков с органами управления заказчиков. С этим признаком договоры заключались на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, поставку моторных масел, субаренду транспорта и другие.
- Еще у 11 пар была выявлена принадлежность к одной группе лиц. Такие договоры заключались на аренду нежилых помещений без права последующего выкупа, купле-продаже имущества, поставке оборудования и другое.
- У 48 пар прослеживались признаки косвенной аффилированности, в том числе через общие номера телефонов и адреса. Такие пары заключали договоры в рамках исполнения госконтрактов, а также на услуги по техподдержке программного обеспечения, проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей, на поставку запасных частей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?
- 2 Не «приземляющимся» компаниям грозят штрафы и запрет на рекламу
- 3 Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд
- 4 Власти Санкт-Петербурга с 21 февраля продлят работу ресторанов и кафе до 2 часов ночи
- 5 Как составить корпоративный договор — инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
17 февраля 2022
18 февраля 2022
20 февраля 2022