Власти впервые назвали долю малого бизнеса, связанного с госкомпаниями при закупках

Корпорация МСП впервые проверила поставщиков малого и среднего бизнеса на аффилированность с их крупнейшими заказчиками — компаниями с госучастием. По итогам 2021 года КМСП выявила более 400 договоров на общую сумму свыше 13 млрд рублей, в которых нашла признаки аффилированности.

Корпорация проверяла договора, заключенные в рамках закупок по 223-ФЗ, сообщили в пресс-службе КМСП. Результаты мониторинга направлены в ФАС, Минфин и Казначейство. По всем случаям корпорация обратится к заказчикам, чтобы выявить причины и решить, как их устранить.

«Сегодня самая большая проблема сферы закупок — его теневая сторона. Из-за этого малый и микробизнес, считая, что выиграть и заключить договор по-честному невозможно, не хочет участвовать в закупках <…>. Прямая или косвенная связанность между сторонами выявлена у 137 уникальных пар "поставщик–заказчик". Речь идет о 410 договорах на общую сумму 13 млрд рублей или 0,3% общего объема закупок», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В общем объеме заключенных договоров закупок прямая связь через владение долей в уставном капитале выявлена в 49 парах поставщиков и заказчиков. Договоры с этим признаком аффилированности заключались на оказание услуг передачи во временное владение и пользование движимого имущества, аренды оборудования, ремонту и обслуживанию автотехники и другие.

выявлена в 49 парах поставщиков и заказчиков. Договоры с этим признаком аффилированности заключались на оказание услуг передачи во временное владение и пользование движимого имущества, аренды оборудования, ремонту и обслуживанию автотехники и другие. У 36 пар КМСП выявила аффилированность поставщиков с органами управления заказчиков . С этим признаком договоры заключались на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, поставку моторных масел, субаренду транспорта и другие.

. С этим признаком договоры заключались на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, поставку моторных масел, субаренду транспорта и другие. Еще у 11 пар была выявлена принадлежность к одной группе лиц . Такие договоры заключались на аренду нежилых помещений без права последующего выкупа, купле-продаже имущества, поставке оборудования и другое.

. Такие договоры заключались на аренду нежилых помещений без права последующего выкупа, купле-продаже имущества, поставке оборудования и другое. У 48 пар прослеживались признаки косвенной аффилированности, в том числе через общие номера телефонов и адреса. Такие пары заключали договоры в рамках исполнения госконтрактов, а также на услуги по техподдержке программного обеспечения, проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей, на поставку запасных частей.

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