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Москва сдаст предпринимателям в аренду 50 помещений на льготных условиях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Москва выставила на электронные торги 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Все объекты предлагаются на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва сдаст предпринимателям в аренду 50 помещений на льготных условиях

Объекты предлагаются в девяти округах столицы (15 объектов — на севере, по семь — на востоке и юге, шесть — в Зеленограде, по четыре — на северо-востоке и северо-западе, по три — на западе и юго-западе города и одно помещение — на юго-востоке), арендовать помещения на льготных условиях можно будет на десять лет.

Цена годовой аренды объектов начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения.

«В этом году мы видим повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе: в прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участников на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников», — сообщил Ефимов, его слова цитирует пресс-служба.

Всего за первые пять месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. 

По всем объектам ведется заявочная кампания. Аукционы пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг». Ознакомиться с документацией и характеристиками объектов, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

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Фото: Unsplash

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