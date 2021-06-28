Москва сдаст предпринимателям в аренду 50 помещений на льготных условиях

Москва выставила на электронные торги 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Все объекты предлагаются на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объекты предлагаются в девяти округах столицы (15 объектов — на севере, по семь — на востоке и юге, шесть — в Зеленограде, по четыре — на северо-востоке и северо-западе, по три — на западе и юго-западе города и одно помещение — на юго-востоке), арендовать помещения на льготных условиях можно будет на десять лет.

Цена годовой аренды объектов начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения.

«В этом году мы видим повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе: в прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участников на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников», — сообщил Ефимов, его слова цитирует пресс-служба.

Всего за первые пять месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений.

По всем объектам ведется заявочная кампания. Аукционы пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг». Ознакомиться с документацией и характеристиками объектов, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

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Фото: Unsplash