Малый бизнес будут проверять на аффилированность с крупнейшими заказчиками

Корпорация МСП (КМСП) будет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием. Это должно повысить прозрачность закупок.

Решение было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщил газете «Ведомости» представитель корпорации.

КМСП будет анализировать наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, совпадения номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика. Результаты будут опубликованы до 17 сентября.

Анализ затронет 1800 компаний (крупнейшие из них — РЖД, «Ростелеком», «Росатом», «Сбер»), со следующего года их число увеличится до 3500.

Также сообщается, что число компаний с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов МСП, может вырасти в 10 раз за счет включения еще 17 тысяч региональных организаций. По оценке КМСП, расширение мониторинга позволит компаниям малого и среднего бизнеса сформировать дополнительный рынок сбыта объемом в 1 трлн рублей к 2025 году.

Самой большой проблемой сектора закупок гендиректор КМСП Александр Исаевич назвал его теневую сторону. Компании малого и микробизнеса неохотно идут на торги, полагая, что там невозможно выиграть и заключить контракт, передал он через представителя.

О закупках у малого бизнеса

В июле правительство утвердило постановление, которое увеличивает минимальную долю закупок компаний с госучастием у МСП с 20 до 25% от совокупного объема договоров. Также до 20% повышена доля закупок, участниками которых являются исключительно субъекты МСП («спецторги», участие крупного бизнеса не предусмотрено).

Также были приняты изменения в закон «О контрактной системе» ­(44-ФЗ), увеличивающие минимальную долю госзакупок у МСП с 15 до 25%, норма вступает в силу с 1 января 2022 года.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 трлн рублей к 2024 году. По данным КМСП, с начала года объем закупок у малого бизнеса превысил 2 трлн рублей.

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Фото: Unsplash