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«МТС-банк» объявил ценовой диапазон IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС-банк» объявил ценовой диапазон IPO — от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию. Сбор заявок завершится 25 апреля 2024 года в 15:00 мск. Об этом сообщила сама компания.

«МТС-банк» объявил ценовой диапазон IPO

Размещение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). В рамках IPO мажоритарный акционер банка — компания «МТС» — не планирует продавать принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.

По данным РКБ, в результате первичного размещения «МТС-банк» планирует привлечь 10-12 млрд рублей. Актив может быть оценен в диапазоне от 76,5 млрд рублей до 97 млрд.

В середине 2021 года совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в беседе заявлял, что для проведения IPO оценка «МТС-банка» должна быть не ниже $1 млрд. В январе 2022 года СМИ со ссылкой на представителей кредитной организации писали, что менеджмент банка активно прорабатывает сценарии первичного размещения акций.

В апреле 2024 года «МТС Банк» подтвердил планы по IPO. Привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций средства компания направит на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса.

«МТС-банк» — дочерняя структура компании МТС, которая на 42,09% принадлежит АФК «Системе». В феврале 2023 года кредитная организация пополнила санкционный список США.

Фото на обложке: Unsplash

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