MTS StartUp Hub и акселератор «Газпром нефти» пропилотируют стартапы

MTS StartUp Hub и акселератор «Газпром нефти» StartupDrive организуют пилоты резидентов Центра 5G и «Газпром нефти». А стартапы StartupDrive смогут запустить пилоты с МТС. Об этом говорится в совместном пресс-релизе сторон.

По соглашению компаний, стартапы StartupDrive смогут стать резидентами Центра 5G. Они получат возможность доработать свой продукт в сетях нового поколения.

Каждая из сторон готова вложить в пилот по 500 тысяч рублей.

«Центр MTS StartUp Hub и акселератор StartupDrive будут обмениваться воронками стартапов, делиться опытом и информацией», — следует из сообщения.

Акселератор StartupDrive отбирает стартапы в сферах транспорта, логистики, мобильности, инфраструктуры автозаправочных станций и решений для розницы. MTS StartUp Hub интересуют проекты, работающие в области финтеха, интернета вещей, инноваций в рознице, HR, Esport, а также билетные сервисы, интернет-магазины, облачные сервисы.

MTS StartUp Hub включает корпоративный акселератор, Центр 5G, венчурный фонд, направления запуска пилотов и зарубежного скаутинга.

Центр 5G МТС представляет собой площадку для разработки и тестирования решений и устройств, работающих в сети 5G. Участники центра получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта. Авторам лучших решений предоставляют гранты на развитие. Первый выпуск стартапов Центра 5G MTS Startup Hub был летом этого года.

StartupDrive — акселератор «Газпром нефти». Специализируется на создании мобильных сервисов в сфере логистики, грузоперевозок, онлайн-услуг для водителей и каршеринга, инфраструктуры АЗС и технологий ритейла.

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock