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МТС разработала технологию оценки эффективности OOH

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

ПАО «МТС» разработала технологию оценки конверсии наружной рекламы (OOH), размещённой на нецифровых носителях. Пилотный проект с применением технологии был реализован МТС для сервиса Авито «Автотека».

МТС разработала технологию оценки эффективности OOH

Проект позволил сравнить эффективность offline- и online-продвижения для разных целевых действий пользователей, гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

В проекте также участвовало рекламное агентство Posterscope из коммуникационной группы dentsu Russia совместно с People&Screens: ещё в сентябре 2019 года МТС и dentsu Russia договорились о стратегическом партнёрстве: компании совместно создают новые инструменты оценки эффективности рекламы, а также медийные продукты для цифровой и телевизионной рекламы, в первую очередь – на базе Big Data МТС.

Технология, разработанная МТС, позволяет выделять людей, находившихся в зонах размещения любых наружных рекламных конструкций, производить подсчёт конверсии и проводить таргетированные кампании на сформированные сегменты аудитории, сообщает компания.

Для измерения эффективности OOH-рекламы алгоритм анализирует обезличенные данные о действиях клиентов, по пути перемещения которых находились рекламные носители, — звонок в компанию, посещение сайта, скачивание приложения, визит в торговую точку. Возможности Big Data позволяют сравнивать эти результаты продвижения с рекламой в других каналах с помощью кросс-канальной аналитики и сопоставления данных online- и offline-действий пользователей.

В рамках рекламной кампании, проведённой для Авито, были выделены две аудитории: люди, видевшие наружную рекламу, и люди, которым услуга могла бы быть интересна, согласно их активности в интернете. В обеих выборках оставили пользователей, которые не обращались к сервисам Авито в течение двух недель до старта кампании, после чего на оба сегмента была запущена Programmatic реклама на собственной DSP-платформе МТС, которая предполагает автоматизированную закупку показов, основанную на алгоритмах и анализе данных. 

Результаты продвижения с помощью наружной рекламы сравнивались с эффектом от таргетированного онлайн-продвижения в рамках той же кампании, заявляют в МТС. Анализ данных показал, что лидером по конверсии на сайт оказался интернет-сегмент с показателем 0,28%, при незначительном отличии конверсии из ООН — 0,25%, при этом процент покупок отчётов «Автотека» составил 0,07% от количества просмотров объявлений на билбордах, что в 3,5 раза больше конверсии таргетированной интернет-рекламы (0,02%).

«МТС продолжает развивать применение Big Data на рынке наружной рекламы, новая разработка позволяет в режиме реального времени оценивать эффективность и сравнивать конверсию любых статических носителей с онлайн-рекламой. В результате агентства и клиенты смогут реализовывать омниканальные кампании, выбирая нужную площадку для доставки сообщения до аудитории на основе точных данных и значительно снижать стоимость рекламных контактов и целевых действий, — отметила руководитель центра разработки продуктов на основе Big Data МТС Екатерина Марчук.

В проекте также участвовало рекламное агентство Posterscope из коммуникационной группы dentsu Russia совместно с People&Screens: ещё в сентябре 2019 года МТС и dentsu Russia договорились о стратегическом партнёрстве. Компании совместно создают новые инструменты оценки эффективности рекламы, а также медийные продукты для цифровой и телевизионной рекламы, в первую очередь – на базе Big Data МТС.

«За последние пару лет ООН рынок отлично развивался в технологическом плане, усиливая связку с интернетом. Однако практически все успешные инициативы относились к цифровому инвентарю, которого всё ещё меньше 10% в общем количестве конструкций в РФ. Разными игроками неоднократно совершались попытки «снимать» аудиторию со «статики», но нам как группе всегда была важна прозрачность данных, алгоритма их сбора и надежность источника. Поэтому в рамках стратегического партнерства МТС и dentsu мы были рады протестировать прорывные возможности гео-локационных продуктов МТС, в частности анализ конверсии РК в ООН», — отметил OOH Data Project Leader Posterscope Вячеслав Ивакин.

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Фото: Demanna / Depositphotos.

 

 

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