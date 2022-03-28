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Глава суверенного фонда ОАЭ объявил о приостановке всех инвестиций в Россию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala приостанавливает все инвестиции в Россию. Об этом в интервью Reuters заявил глава фонда Халдун аль-Мубарак. Mubadala за последние 10 лет инвестировал $3,6 млрд в 45 проектов из России и стран СНГ.

Глава суверенного фонда ОАЭ объявил о приостановке всех инвестиций в Россию

«Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России», – заявил Reuters Халдун аль-Мубарак. Под «этими условиями» глава Mubadala имел в виду события на Украине, которые, по словам аль-Мубарака, будут иметь «катастрофические последствия».

По собственным данным, Mubadala инвестировал в 45 проектов из России и стран СНГ. Объем вложений составил $3,6 млрд.

Активы Суверенного фонда ОАЭ составляют $243 млрд. Российский портфель фонда занимает в общем объеме долю в 1%, уточнил аль-Мубарак.

В декабре прошлого года RB рассказывали о покупке Mubadala доли в 1,9% в российской нефтехимической компании «Сибур». Стороны не раскрывали сумму сделки, по оценкам экспертов она составила $413-488 млн.

Фото на обложке: Rasto SK / Shutterstock

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