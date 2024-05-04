Рынок музыкальных стримингов в России за год вырос на 40%

Рынок музыкальных стриминговых сервисов в России вырос в 2023 году до 25,4 млрд рублей, это на 40% больше показателей 2022 года. Данные со ссылкой на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) приводит РБК.
Как следует из материалов аналитиков, 97,5% совокупной выручки сервисов обеспечили платные подписки. Еще 387 млн рублей принесла рекламная деятельность. Также 242 млн рублей смогли заработать видеохостинги с музыкальным контентом (такие, как YouTube Music).
Хотя доходы сримингов существенно выросли год к году, большая часть россиян по-прежнему предпочитает слушать музыку без подписки с рекламой. Как следует из данных НФМИ, среднемесячная аудитория сервисов в России составляет около 76,3 млн человек. Из них подписку оплачивают лишь 21,7 млн пользователей.
При этом россияне пользуются подписками в основном отечественных сервисов, их доля составила 95%. Оставшиеся 5% занимают подписки Apple Music.
В 2022 году в связи с началом боевых действий на территории Украины Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group прекратили деятельность в России. Уход мейджор-лейблов повлек падение отечественного рынка музыкального стриминга, поскольку местные сервисы лишились существенной части зарубежного контента.
В «Яндекс.Музыке» сообщили изданию, что рост доходов сервисов обусловлен все большей готовностью граждан платить за музыку в частности и развлечения в интернете в целом.
При этом сервису приходится постоянно удалять различные материалы по требованию российских властей. За первые 9 месяцев 2023 года компания удалила 4333 единицы контента, это музыкальные композиции, подкасты и обложки альбомов.
Фото на обложке: Dejan Dundjerski /
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