Илон Маск раскритиковал Джеффа Безоса после жалоб Amazon на действия SpaceX

Илон Маск высказал претензии в адрес Джеффа Безоса после обращения Amazon в Федеральную комиссию по связи с жалобой на действия SpaceX. Amazon выступает против планов SpaceX увеличить количество интернет-спутников, отмечая, что действия компании могут создать прецедент для всей отрасли.

В августе Blue Origin Джеффа Безоса подала иск в отношении NASA. Поводом стала потеря для компании важного государственного контракта: космическое агентство отдало приоритет SpaceX при выборе компании-исполнителя доставки астронавтов на поверхность Луны.

SpaceX задержала работу над этим проектом.

В ответ Amazon призвала Федеральную комиссию по связи (FCC) отклонить недавно представленные планы SpaceX по запуску еще одного комплекса спутников проекта Starlink, пишет The Verge.

Комментируя обращение Amazon к FCC, Маск написал в твиттере: «Оказывается, Бесос [орфография сохранена. — прим.] ушел на пенсию, чтобы продолжить работу, подавая иски против SpaceX...».

Жалоба, направленная Amazon — не формальный иск, а скорее письмо в знак протеста, отмечает The Verge. С технической точки зрения со стороны Amazon жалоба не означает препятствование запуска спутников Starlink. Amazon считает, что SpaceX следует представить более четкие планы проекта.

Сейчас Starlink использует около 1740 спутников на низкой околоземной орбите, которые обслуживают около 90 тысяч клиентов. SpaceX готовится запустить транш из 30 тысяч спутников второго поколения, чтобы улучшить качество обслуживания. Компания должна сообщить FCC места размещения спутников вокруг Земли.

Amazon отмечает, что SpaceX просит FCC утвердить различные орбитальные конфигурации, чтобы иметь возможность выбрать позже наиболее препочтительную.

«Новый подход SpaceX к подаче заявки на две взаимоисключающие конфигурации противоречит как правилам Комиссии, так и государственной политике, и мы настоятельно призываем Комиссию отклонить эту поправку», — написала советник дочерней компании Amazon Kuiper Systems Мэрайя Додсон Шуман.

Претензия Amazon заключается в том, что одновременная возможность двух конфигураций «удваивает технические усилия», с которыми сталкиваются другие операторы, в том числе Amazon Kuiper Systems, которая еще не запускала собственные спутники.

Amazon попросила комиссию отклонить поправку SpaceX, обеспечив соблюдение правил, и предложить компании внести поправки в свою заявку. Компания считает, что одновременное утверждение двух конфигураций создает прецедент, который может позволить в будущем спутниковым операторам хеджировать ставки, увеличивая работу для всей отрасли.

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Фото: trekandshoot / Shutterstock