Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Стоимость активов Маска 10 июля увеличилась на $6,1 млрд после роста акций Tesla на 11%. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $70,5 млрд.

Маск обошел в рейтинге председателя совета директоров инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Состояние 89-летнего Баффета уменьшилось в начале недели, после того как он пожертвовал на благотворительность $2,9 млрд. Стоимость активов Баффета оценивается в $69,2 млрд.

Кроме того, Илон Маск обогнал в списке миллиардеров совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани и сооснователя Google Сергея Брина.

Первая пятерка рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg выглядит так:

Сегодня Маск написал в своем твиттере о беседе с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.