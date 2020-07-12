Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Основатель автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index .

Стоимость активов Маска 10 июля увеличилась на $6,1 млрд после роста акций Tesla на 11%. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $70,5 млрд.

Маск обошел в рейтинге председателя совета директоров инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Состояние 89-летнего Баффета уменьшилось в начале недели, после того как он пожертвовал на благотворительность $2,9 млрд. Стоимость активов Баффета оценивается в $69,2 млрд.

Кроме того, Илон Маск обогнал в списке миллиардеров совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани и сооснователя Google Сергея Брина.

Первая пятерка рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg выглядит так:

глава Amazon Джефф Безос — $189 млрд;

основатель Microsoft Билл Гейтс — $116 млрд;

глава Facebook Марк Цукерберг — $93 млрд;

гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — $92,6 млрд;

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $76,8 млрд.

Сегодня Маск написал в своем твиттере о беседе с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

«Сегодня я поговорил с семьей Королева. Он был одним из самых лучших», — написал Маск.

Напомним, в конце мая компания Маска SpaceX отправила пилотируемый космический корабль к МКС. Это первый пилотируемый полет в космос, который выполнила частная компания.

Фото: ChinaImages / Фотодженика