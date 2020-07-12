Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Основатель автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.
Стоимость активов Маска 10 июля увеличилась на $6,1 млрд после роста акций Tesla на 11%. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $70,5 млрд.
Маск обошел в рейтинге председателя совета директоров инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Состояние 89-летнего Баффета уменьшилось в начале недели, после того как он пожертвовал на благотворительность $2,9 млрд. Стоимость активов Баффета оценивается в $69,2 млрд.
Кроме того, Илон Маск обогнал в списке миллиардеров совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани и сооснователя Google Сергея Брина.
Первая пятерка рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg выглядит так:
- глава Amazon Джефф Безос — $189 млрд;
- основатель Microsoft Билл Гейтс — $116 млрд;
- глава Facebook Марк Цукерберг — $93 млрд;
- гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — $92,6 млрд;
- бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $76,8 млрд.
Сегодня Маск написал в своем твиттере о беседе с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
I spoke with Korolev’s family today.— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
«Сегодня я поговорил с семьей Королева. Он был одним из самых лучших», — написал Маск.
Напомним, в конце мая компания Маска SpaceX отправила пилотируемый космический корабль к МКС. Это первый пилотируемый полет в космос, который выполнила частная компания.
Фото: ChinaImages / Фотодженика
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