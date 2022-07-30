Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Миллиардер Илон Маск подал ответный иск к Twitter после требования компании купить соцсеть. Документ состоит из 164 страниц.
Предприниматель попросил суд не афишировать подробности своего иска, но, как пишет The Guardian, правила позволяют публикацию отредактированной версии документа без деталей. Скорее всего, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.
Суд штата Делавэр 29 июля назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.
Фото на обложке: Michael Vi /
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