Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Предприниматель попросил суд не афишировать подробности своего иска, но, как пишет The Guardian, правила позволяют публикацию отредактированной версии документа без деталей. Скорее всего, она появится в открытом доступе к ближайшее время.

Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

Суд штата Делавэр 29 июля назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.

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