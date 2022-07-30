Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Миллиардер Илон Маск подал ответный иск к Twitter после требования компании купить соцсеть. Документ состоит из 164 страниц.

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Предприниматель попросил суд не афишировать подробности своего иска, но, как пишет The Guardian, правила позволяют публикацию отредактированной версии документа без деталей. Скорее всего, она появится в открытом доступе к ближайшее время.

Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

Суд штата Делавэр 29 июля назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

09 августа 2022

StartupDrive

Все ВОЗМОЖНОСТИ